Происшествия 21 января 2024, 11:42 Число погибших в Донецке после обстрела ВСУ выросло Мэр Кулемзин: число погибших при атаке ВСУ на рынок Донецка увеличилось до 12 РИА «Новости»

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Число погибших жителей Донецка при обстреле украинскими боевиками Кировского района города увеличилось до 12. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Поступила обновленная информация, в Кировском районе количество погибших увеличилось до 12. Устанавливаем анкетные данные», — написал он.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале уточнил, что в результате атаки погибли как минимум 13 человек и еще 10 пострадали.

«Рынок обстреляли в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Оперативные службы работают на месте, сведения о погибших и пострадавших продолжают поступать», — добавил он.

ВСУ атаковали Донецк 21 января, под ударом националистов оказался микрорайон Текстильщик. Кулемзин отмечал, что снаряды рухнули в оживленный район, где находятся торговые ряды и сети магазинов.