Число погибших в аварии с автобусом под Ярославлем увеличилось до восьми

«Много народу кричало». Пассажиры вспомнили детали смертельного ДТП под Ярославлем Подробнее

«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми. Стало известно, что пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу, скончалась», — сказано в сообщении пресс-службы.

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, причиной смерти стал характер и тяжесть множественных травм, а также возраст женщины. Он заверил, что «специалисты областной больницы сделали все возможное».

Пострадавшим в результате аварии продолжают оказывать медицинскую помощь. Губернатор Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощь. Родственникам погибших будет выделено по миллиону рублей, пострадавшим — по сто тысяч.

«Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих», — написал он в социальных сетях и пояснил, что средства будут выделены из резервного фонда областного правительства.