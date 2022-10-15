Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41 | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Происшествия

15 октября 2022, 20:17

Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Министр Турции Сойлу сообщил о 41 погибшем в аварии на угольной шахте

Читать 360tv в

Число погибших в аварии на угольной шахте на севере Турции возросло до 41. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Он заявил, что спасти удалось 58 из 110 человек, которые в момент аварии находились в шахте.

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил об окончании поисково-спасательных работ.

Реклама

«Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены», — сообщил он государственному телеканалу TRT Haber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причины взрыва и тех, кто несет ответственность за гибель шахтеров установят в ходе административного и судебного расследования.

Реклама

ЧП на угольной шахте случилось вечером 14 октября. По предварительной информации «НСН», произошел взрыв метана. Предположительно, хлопок был на глубине 300 метров.

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в которой погибли десятки рабочих.

Шахты

Турция

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама