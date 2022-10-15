Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41 | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 20:17 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41 Министр Турции Сойлу сообщил о 41 погибшем в аварии на угольной шахте

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Число погибших в аварии на угольной шахте на севере Турции возросло до 41. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Он заявил, что спасти удалось 58 из 110 человек, которые в момент аварии находились в шахте.

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«Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены», — сообщил он государственному телеканалу TRT Haber.

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ЧП на угольной шахте случилось вечером 14 октября. По предварительной информации «НСН», произошел взрыв метана. Предположительно, хлопок был на глубине 300 метров.

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в которой погибли десятки рабочих.

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