Происшествия 14 августа 2023, 23:05 Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10 — СМИ Mash: число погибших при взрыве на АЗС Махачкалы выросло до 10 Администрация Махачкалы / Telegram

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Жертвами взрыва на автозаправочной станции Махачкалы стали 10 жителей. Ранения различной степени тяжести получили 50 человек. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и «Спросите у Расула». Авторы подчеркнули, что это предварительные данные. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Глава Дагестана Сергей Меликов со ссылкой на данные из республиканского Центра медицины катастроф заявил, что в результате взрыва и пожара погибли пять человек, 10 пострадали. Он призвал жителей республики не распространять недостоверные сведения и не приезжать к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.

По данным МЧС, пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров. Пожарные встали на пути огня, чтобы не дать ему распространится на стоящие рядом здания и автомобили.

В ведомстве уточнили, что изначально пожар возник на автосервисе, стоящим на въезде в город, но огонь перекинулся на автозаправочную станцию. Группировка пожарных продолжила наращивание сил и средств, чтобы справиться с крупным пожаром.

Минздрав Дагестана перевел все медицинские учреждения столицы на усиленный режим работы для приема раненых. Всех пострадавших начали доставлять в ближайшие больницы.