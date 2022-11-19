Происшествия 19 ноября 2022, 10:13 Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до восьми Власти Сахалинской области: при взрыве в доме в Тымовском погибли 8 человек Telegram-канал губернатор региона Валерий Лимаренко

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Стало известно уже о восьми погибших при взрыве в пятиэтажке поселка Тымовское на Сахалине. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.

«По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек», — сообщил он с места происшествия.

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Среди жертв — трое детей. Остались жильцы, судьба которых по-прежнему неизвестна, написало издание «Политика сегодня». Изначально спасатели заявляли, что под завалами могут находиться шесть человек.

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В доме произошел взрыв газа. По информации «Царьграда», хранившийся в квартире газовый баллон занесли из холода в тепло, и от перепада температуры он взорвался. Администрация Тымовского округа сообщила, что предварительная причина взрыва - неправильные хранение и эксплуатация газовых баллонов.

Местные жители говорят, что еще накануне почувствовали запах газа.

На месте происшествия работают спасатели (на место направили дополнительную группу), а также кинологи и психологи.