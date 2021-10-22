Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью достигло 12 человек
Власти: число погибших при взрыве и пожаре на заводе Эластик в Рязанской области достигло 12 человек
Число погибших при взрыве и пожаре на заводе «Эластик» в Рязанской области составило 12 человек. Состояние еще четверых неизвестно, уточнил информацию представитель спецслужб в ответе РИА «Новости».
«Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна», — констатировал спасатель.
Власти Рязанской области подтвердили информацию о количестве погибших.
Полиции уже стало известно, что в момент происшествия в цеху находились 17 человек, все они были на рабочей смене.
«При включении производственного оборудования заступившей в 8:00 смены в количестве 17 человек произошел хлопок, в результате которого произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров», — уточнил информацию собеседник агентства.
Взрыв на заводе по производству пороха прогремел в поселке Лесное Рязанской области. В МЧС рассказали, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.
Позже выяснилось, что бригада работала на частную компанию «Разряд», которая выкупила землю у завода «Эластик».
Следственный комитет уточняет причины и точные обстоятельства произошедшего.