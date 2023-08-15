Происшествия 15 августа 2023, 04:14 Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале снова выросло «Интерфакс»: в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 25 человек РИА «Новости»

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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 25 человек, в том числе трое детей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.

«Количество погибших увеличилось до 25 человек, погибли три ребенка», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП выросло до 66 человек. Среди них 13 детей. Все раненные госпитализированы в лечебные учреждения Махачкалы. 10 из них — в тяжелом состоянии.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

К данному моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте ЧП. Продолжается пролив конструкций. Местные власти пообещали помочь семьям погибших при пожаре.