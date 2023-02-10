Происшествия 10 февраля 2023, 02:05 Число погибших при взрыве газа в новосибирском доме выросло до 14 — СМИ «Известия»: число жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 14 РИА «Новости»

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Количество жертв после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 14. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

«Найдено тело еще одного погибшего. Общее число жертв составляет 14 человек», — говорится в сообщении.

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Взрыв газа в жилом доме Заельцевском районе Новосибирска произошел 9 февраля рано утром — около 07:30 (03:30 по московскому времени). В доме обрушились два подъезда и начался сильный пожар.

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Глава региона Андрей Травников назвал это происшествие трагедией и пообещал, что причины ЧП установят в ближайшее время, а виновных накажут.

Как стало известно ранее, следователи узнали, что за несколько дней до взрыва пострадавший дом посетили два подозрительных человека, представившиеся сотрудниками газовой службы. Их уже задержали.

10 февраля на территории Новосибирской области объявили день траура.