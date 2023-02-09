Происшествия 09 февраля 2023, 15:36 Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи Минздрав Новосибирской области: число жертв при взрыве газа достигло семи Telegram

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Число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске выросло до семи. Об этом сообщило Министерство здравоохранения области в своем Telegram-канале.

«Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в Минздраве Новосибирской области добавили, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Ранее губернатор области Андрей Травников озвучил предварительную версию произошедшего. По его словам, взрыв мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Он подчеркнул, что следственным органам предстоит выявить виновного.

Между тем жительницы Новосибирска рассказали о первых минутах после взрыва. По словам одной из очевидиц, в доме сразу обрушились два подъезда.