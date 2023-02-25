Происшествия 25 февраля 2023, 14:50 Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 15 человек Облминздрав: жертвами взрыва газа в доме в Новосибирске стали 15 человек Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. В результате число жертв достигло 15 человек. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель областного Минздрава.

По информации собеседницы агентства, 24 февраля пациентку с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос» доставили в реанимацию Бердской городской больницы.

Реклама

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую терапию, пациентка скончалась», — сообщила она.

Реклама

Частичное обрушение двух подъездов дома на Линейной улице в Новосибирске произошло 9 февраля. Причиной стал взрыв бытового газа. В результате разрушилось 30 квартир. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг и задержали двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме.