Число погибших при взрыве дома в Химках увеличилось до двух
Два человека погибли и четыре пострадали при взрыве в Химках, сообщили «360» в региональном управлении МЧС. Среди погибших есть ребенок.
«Один ребенок спасен, один погиб», — сообщили «360» в МЧС.
По данным Telegram-канала Mash, в квартире, где произошел взрыв, находилась семья из четырех человек: двое взрослых и ребенок. Детям — три года и 12 лет. Младший погиб, подростка госпитализировали с травмой головы.
Во время взрыва также погиб мужчина, который жил этажом ниже.
Утром 19 марта в жилой девятиэтажке в Химках на улице Зеленая произошел взрыв, начался пожар. Открытое горение пожарные ликвидировали через час после взрыва. В МЧС уточнили, что обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, нарушены балконные ограждения.
По предварительным данным, в доме мог взорваться газ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина на место происшествия, также на место взрыва приехали зампред правительства Московской области Евгений Хромушин и мэр Химок Дмитрий Волошин.