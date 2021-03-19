Число погибших при взрыве дома в Химках увеличилось до двух

Два человека погибли и четыре пострадали при взрыве в Химках, сообщили «360» в региональном управлении МЧС. Среди погибших есть ребенок.

«Один ребенок спасен, один погиб», — сообщили «360» в МЧС.

По данным Telegram-канала Mash, в квартире, где произошел взрыв, находилась семья из четырех человек: двое взрослых и ребенок. Детям — три года и 12 лет. Младший погиб, подростка госпитализировали с травмой головы.

Во время взрыва также погиб мужчина, который жил этажом ниже.

Утром 19 марта в жилой девятиэтажке в Химках на улице Зеленая произошел взрыв, начался пожар. Открытое горение пожарные ликвидировали через час после взрыва. В МЧС уточнили, что обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, нарушены балконные ограждения.

По предварительным данным, в доме мог взорваться газ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина на место происшествия, также на место взрыва приехали зампред правительства Московской области Евгений Хромушин и мэр Химок Дмитрий Волошин.