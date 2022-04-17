Число погибших при столкновении автобусов в Воронежской области выросло до трех

Количество погибших в аварии с двумя автобусами в Воронежской области увеличилось до трех. Как сообщил региональный департамент здравоохранения, в больнице скончался мужчина, которого привезли с места аварии в крайне тяжелом состоянии.

В ведомстве отметили, что после столкновения пассажирского автобуса и маршрутки в больницах региона остаются 13 человек. Состояние девяти из них врачи оценили как тяжелое, трое находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что после аварии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным ведомства, вечером в субботу, 16 апреля в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit и рейсовый автобуса Setra. На месте погибли две пассажирки. В ведомстве уточнили, что на месте погибла девушка 2002 года рождения и женщина, чью личность пока не установили.



«Позже в медицинском учреждении, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную помощь, скончался 34-летний пассажир „Форд Транзит“», — добавили следователи.

Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь.

Криминалисты продолжают работать на месте аварии. Они допрашивают очевидцев, пассажиров, водителей, а также представителей компании-перевозчика. В ближайшее время следователи назначат комплекс экспертиз, а также заберут документы транспортных фирм.