Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17

Тела еще двух пропавших без вести нашли в зоне затопления, уточнило ведомство. До этого следователи сообщали о 15 погибших и пяти пропавших без вести. Сейчас подтверждена гибель 17 человек, местонахождение еще троих остается неизвестным.

Уголовное дело, открытое после ЧП, передано в главк СК России. В рамках расследования суд назначил меру пресечения подозреваемым — генеральному директору ООО «Сисим», горному мастеру и начальнику участка. Их отправили под арест на два месяца.

Пострадавшим от прорыва дамбы возместят ущерб золотом Подробнее

Днем 22 октября 2019 года спасатели, после того как осушили одну из заводей, обнаружили закрытый металлический сейф. Следователи вскрыли находку. В сейфе нашли девять колб — предположительно, с золотом — с неповрежденными пломбами. Также в сейфе обнаружили 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Находки изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Следователи намерены просить об аресте золота. Драгоценный металл может быть использован как средство для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

Прорыв дамбы на прииске произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое считаются пропавшими без вести, травмы получили более 40 человек. Расследование уголовного дела продолжается.