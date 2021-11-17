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    17 ноября 2021, 15:10

    Число погибших при пожаре в Воронежской области достигло шести человек

    Найдено еще одного тело ребенка на месте пожара в Воронежской области

    Дарья Морозова

    Количество погибших во время пожара в жилом доме в Воронежской области выросло до шести. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, было найдено еще одно тело. Пять из шести погибших оказались детьми.

    «Тело пятого ребенка найдено, в итоге погибли шесть человек», — пояснили в дежурной пожарной части № 46.

    Ранее две завернутые тротиловые шашки нашли при разборе пожара в одной из квартир в Москве. Их убрали на безопасное расстояние, чтобы не спровоцировать взрыв. Как они могли оказаться в квартире — пока неясно.