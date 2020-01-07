Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до 8

Спасатели нашли тела еще двух человек, которые погибли во время пожара в Раменском районе Подмосковья. Таким образом, жертвами возгорания стали уже восемь человек. Об этом «360» сообщили в главке МЧС по Московской области.

«В результате пожара погибло 8 человек и 1 человек пострадал», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о шести погибших. В результате случившегося один человек получил травмы и был доставлен в Раменскую центральную районную больницу.

По информации МЧС, пожар на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово вспыхнул рано утром 7 января. Открытое горение в бытовках удалось ликвидировать спустя час. Общая площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

По предварительной информации, погибшие и пострадавший являются гражданами Таджикистана.

Сейчас на месте случившегося продолжается разбор конструкций и устранение последствий пожара. Работают 31 человек и 11 единиц техники. Все причины и обстоятельства еще выясняются.