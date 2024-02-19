Происшествия 19 февраля 2024, 08:55 Число погибших при пожаре в доме Перми возросло до трех МЧС: в Перми число погибших при пожаре в микрорайоне Висим выросло до трех Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

При пожаре в микрорайоне Висим в Перми погибли три человека. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание произошло в одном из домов на Красногвардейской улице. Изначально информация поступала об одном погибшем.

Реклама

«На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — передали в министерстве.

Причина пожара пока неизвестна, идет проверка. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц техники.

Ранее крупный пожар охватил территорию отеля «Регина» в Казани. По предварительным данным, загорелись баня, кафе и дом для персонала. Огонь охватил 400 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.