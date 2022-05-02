Число погибших при пожаре на пермском пороховом заводе выросло до трех

Пожар на пермском пороховом заводе унес жизни как минимум трех человек. Об этом представители регионального Минздрава сообщили РИА «Новости».

По их словам, один из сотрудников предприятия погиб на месте, второй — в больнице, а за жизнь третьего до последнего боролись врачи.

«Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня», - сообщили представители регионального Минздрава.

По их словам, все три жертвы — женщины. У скончавшейся под надзором врачей женщины были ожоги 99% тела.

Ранее краевая инспекция по труду сообщила, что вечером 1 мая на производственном участке номер 12 «Пластмассы» порохового завода в Перми произошло возгорание продукции.

Соответствующие органы уже ведут расследование. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Представители госинспекции заявили, что пожар начался 1 мая около 20:00 на производственном участке № 12 производства «Пластмассы». Их слова опубликовал RT. По словам представителей ведомства, огонь перекинулся на здание с загоревшейся продукции.