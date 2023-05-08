08 мая 2023, 10:17
Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести
ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области достигло 6
Количество погибших при пожарах в Курганской области достигло шести человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«В регионе при пожарах погибли шесть человек», — уточнил собеседник агентства.
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По его словам, еще 14 жителей региона получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие проходят лечение в местных больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Огонь уничтожил более 40 строений в четырех населенных пунктах в Курганской области. На территории региона 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.
К утру понедельника большинство природных пожаров в области локализовали. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он положительно оценил работу экстренных служб в регионе во время стихийного бедствия. Общая группировка сил, которые задействовали в ликвидации пожара, достигла 1290 человек и 332 машины.
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