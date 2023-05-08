Происшествия 08 мая 2023, 10:17 Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области достигло 6 РИА «Новости»

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Количество погибших при пожарах в Курганской области достигло шести человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В регионе при пожарах погибли шесть человек», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, еще 14 жителей региона получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие проходят лечение в местных больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Огонь уничтожил более 40 строений в четырех населенных пунктах в Курганской области. На территории региона 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

К утру понедельника большинство природных пожаров в области локализовали. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он положительно оценил работу экстренных служб в регионе во время стихийного бедствия. Общая группировка сил, которые задействовали в ликвидации пожара, достигла 1290 человек и 332 машины.