Происшествия 09 мая 2023, 13:02 Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 14 Baza: число жертв пожаров в Курганской области увеличилось до 14 человек РИА «Новости»

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Число погибших при природных пожарах в Курганской области выросло до 14 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Семеро из 14 погибших — жители поселка Юлдус, который выгорел практически полностью. Непосредственно в Кургане погибли четыре человека.

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Общая площадь охваченной огнем территории составила 18 038 гектаров. На данный момент в области продолжают бушевать 19 пожаров.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщал, что в результате пожаров в регионе скончались шесть человек, еще 14 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Огонь уничтожил более трех тысяч жилых домов и почти четыре тысячи строений различного назначения. Сотрудники МЧС на месте ЧП не допустили переход огня более чем на 1000 строений, где проживают порядка 129 тысяч человек.

Глава региона Вадим Шумков в связи с пожарами ввел в Курганской области режим чрезвычайной ситуации.