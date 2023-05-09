Происшествия 09 мая 2023, 14:52 Число погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 19 ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек РИА «Новости»

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При масштабных природных пожарах в Курганской области погибли 19 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональной службе скорой помощи.

«Общее число погибших увеличилось до 19 человек, ранения разной степени тяжести получили еще 13 человек», — сообщили в ведомстве.

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Пресс-служба МЧС по Курганской области заявила, что экстренные службы с начала года установили 46 виновных в ландшафтных пожарах в регионе, среди них есть дети.

Всего правоохранители по фактам поджогов завели семь уголовных дел и вынесли 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей.

Пожары в Курганской области начались 7 мая, власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, писал RT.

Губернатор региона Вадим Шумков объявлял, что правительство окажет материальную помощь всем пострадавшим от пожаров, соответствующие гарантии дал президент России Владимир Путин.