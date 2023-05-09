09 мая 2023, 14:52
Число погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 19
ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек
При масштабных природных пожарах в Курганской области погибли 19 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональной службе скорой помощи.
«Общее число погибших увеличилось до 19 человек, ранения разной степени тяжести получили еще 13 человек», — сообщили в ведомстве.
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Пресс-служба МЧС по Курганской области заявила, что экстренные службы с начала года установили 46 виновных в ландшафтных пожарах в регионе, среди них есть дети.
Всего правоохранители по фактам поджогов завели семь уголовных дел и вынесли 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей.
Пожары в Курганской области начались 7 мая, власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, писал RT.
Губернатор региона Вадим Шумков объявлял, что правительство окажет материальную помощь всем пострадавшим от пожаров, соответствующие гарантии дал президент России Владимир Путин.
Лесные пожары
Курганская область
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