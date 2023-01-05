Происшествия 05 января 2023, 14:53 Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести человек Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил о шести погибших при обстреле Васильевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число погибших при обстреле украинскими военными города Васильевки в Запорожской области увеличилось до шести человек, а количество пострадавших — до 37. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, среди пострадавших есть 16-летняя девочка, которую доставили в отдел травматологии местного стационара.

Реклама

«Необходимую медицинскую помощь оказывают всем пострадавшим. Выражаю соболезнования всем близким и родным погибших. Правительство окажет семьям поддержку», — написал глава региона.

Реклама

Балицкий также обратился со словами благодарности к местному населению.

«У нас есть все, чтобы поддержать друг друга в трудные времена, позаботиться о своих жителях, восстановить города. Киевский режим в очередной подтвердил стремление к геноциду и фашизму, показал свою звериную натуру», — добавил он.

Националисты атаковали Васильевку в среду, 4 января, писало «Утро.ру». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что основная часть снарядов попала в многоэтажный жилой дом.