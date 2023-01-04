Происшествия 04 января 2023, 18:49 Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до пяти человек Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил о пяти погибших при обстреле Васильевки РИА «Новости»

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Жертвами обстрела украинских боевиков города Васильевка стали пять человек. Число раненых увеличилось до 15, среди них четверо сотрудников МЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что спасатели получили ранения, когда помогали выжившим людям выбраться из завалов. Врачи оценили состояние одного из сотрудников экстренных служб как крайне тяжелое.

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«Цинизм киевского режима в очередной раз не знает границ: разрушенный жилой сектор, пострадавшие мирные жители города, спасатели, вытаскивающие людей из-под завалов. Это их цели и их методы войны», — написал Балицкий.

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Временно исполняющий обязанности главы региона добавил, что обстрелы города все еще продолжаются. Спасатели продолжают работу для оказания помощи жителям.

Украинские боевики начали обстрел Васильевки в среду, 4 января. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что основной удар пришелся по многоэтажному жилому дому.

Как напомнило ИА Nation News, изначально сообщалось, что на месте погибли два человека. Глава районной администрации Наталья Романиченко призвала жителей перейти в укрытия пока атака на город не завершится.