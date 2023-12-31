Происшествия 31 декабря 2023, 10:54 Число погибших при обстреле ВСУ в Белгороде выросло до 24 Гладков: число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 24 Chumakov Sergey/news.ru/globallookpress

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Количество жертв обстрела Белгорода украинскими боевиками выросло до 24. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По состоянию на 08:30 погибли 24 человека. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание», — сообщил он.

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Глава региона добавил, что за жизнь пострадавшего до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков.

Врачи оказывают 108 раненым всю необходимую помощь.

По последним данным, разрушения зафиксировали в 37 многоэтажках, 453 квартирах, трех частных домовладениях и семи соцобъектах. Удалось установить владельцев 53 поврежденных машин. Оценка ущерба продолжается.

Ранее было известно о 22 погибших.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. Российские средства ПВО перехватили все ракеты и большинство снарядов, но несколько снарядов и кассетные части сбитых ракет разлетелись по городу. Минобороны пообещало, что преступление украинских боевиков не останется безнаказанным.