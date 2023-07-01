Происшествия 01 июля 2023, 21:39 Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до двух ТАСС: число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до двух РИА «Новости»

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Число погибших в результате удара ВСУ по городу Токмаку в Запорожской области выросло до двух. Об этом сообщили оперативные службы региона, их процитировал ТАСС.

«По уточненной информации, погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщали об одном погибшем и шести раненых, включая пять детей. У несовершеннолетних проникающие осколочные ранения грудной клетки и другие травмы.

От удара ВСУ пострадал газопровод, подачу газа прекратили в четыре многоквартирных дома, общежитие и около 60 частных домов на улицах Куйбышева, Ломоносова, Чкалова и 8 Марта. Без газа остались 368 квартир и 10 общих кухонь.

Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по жилым кварталам.