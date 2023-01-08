Происшествия 08 января 2023, 19:27 Число погибших при обстреле Старобешевской ТЭС в ДНР выросло до двух человек СЦКК ДНР: две женщины стали жертвами обстрела со стороны ВСУ Старобешевской ТЭС РИА «Новости»

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Число погибших при обстреле украинскими военными Старобешевской ТЭС в Донецкой Народной Республике возросло до двух. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.

«Противник произвел запуск ракеты 9М79 из ОТРК „Точка-У“. <…> В результате атаки на Старобешевскую ТЭС погибли женщины 1963 и 1971 годов рождения», — уточнили в ведомстве.

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ВСУ атаковали Старобешевскую ТЭС из реактивной системы залпового огня. Здание получило серьезные повреждения. Экстренные службы сейчас работают на месте обстрела.

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По предварительным данным, под обломками поврежденных корпусов могли находиться два сотрудника станции. Позже представитель экстренных служб рассказал ТАСС, что из-под завалов на станции извлекли тело погибшей женщины.

Старобешевская ТЭС является одним из крупнейших энергетических объектов ДНР. Станцию построили в 1958 году, она снабжает электроэнергией центральные и южные районы республики. Летом 2003 года ТЭС попала в список особо важных энергообъектов Украины.