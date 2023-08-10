Происшествия 10 августа 2023, 17:50 Число погибших при обстреле села под Брянском увеличилось до двух Губернатор Богомаз сообщил, что еще один мужчина погиб при обстреле села Чаусы РИА «Новости»

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Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибли два мирных жителя», — написал он.

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Ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина. Сейчас они находятся в больнице. После обстрелов со стороны ВСУ повреждения также зафиксировали на сельхозпредприятии. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В этот же день под огонь Вооруженных сил Украины попало село Хинель. В результате атаки никто не пострадал, но снаряды попали в несколько зданий.

Ранее украинские боевики нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области. Снаряды повредили несколько жилых домов, административные объекты, торговые здания и машины.