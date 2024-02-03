Происшествия 03 февраля 2024, 20:34 Число погибших при обстреле пекарни в ЛНР достигло семи Семеро погибли после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, еще 23 — под завалами РИА «Новости»

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Жертвами удара Вооруженных сил Украины стали семь человек. Под завалами могут находиться 23 жителя Лисичанска, сообщили РИА «Новости» в военной комендатуре.

«Семь человек погибли, более 23 остаются под завалами. Спасательная операция продолжается», — отметили в сообщении.

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Согласно последним данным, 10 мирных жителей получили травмы после атаки украинских боевиков на ЛНР.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пекарне в Лисичанске 3 февраля. В этот момент в здании находилось много людей, которые пришли за хлебом и другой выпечкой.

Украинские военные регулярно наносят удары по республикам Донбасса, стараясь атаковать гражданские объекты. В декабре под обстрелом оказался рынок в Донецке, в результате смертельные ранения получили 28 мирных жителей.