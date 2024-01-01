Происшествия 01 января 2024, 11:45 Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех Пушилин: при обстреле Донецка на Новый год погибли четыре человека РИА «Новости»

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При ударе ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«ВСУ в новогоднюю ночь провели массированный обстрел центра Донецка, Буденновского и Калининского районов из реактивных систем залпового огня. По состоянию на 02:00 погибли четыре человека и еще 13 пострадали. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что после Нового года ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО. Повреждения получили бизнес-центр, гостиница и многоквартирные дома в Донецке, отмечал сайт kp.ru.

Представитель МИД России Мария Захарова жестко осудила киевский режим за атаку на Донецк и назвала его террористическим зверьем.

Также вечером 31 декабря под обстрел ВСУ попали Куйбышевский и Киевский районы города, по ним выпустили 20 ракет.