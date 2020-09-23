Число погибших при обрушении жилого дома в Индии достигло 39 человек

По предварительной информации, под завалами в настоящий момент могут находиться еще порядка 10 человек. Причины обрушения пока не известны. Специалисты продолжают спасательные работы на месте происшествия, пишет сайт RT.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 сентября в районе озера Байкал произошло землетрясение. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.