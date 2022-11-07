Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех | 360°

07 ноября 2022, 09:51
Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех
Прокуратура Кубани сообщила о гибели третьего пострадавшего при обрушении балкона в Сочи
Третий пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома в центре Сочи умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома мужчина умер в больнице», — отметили в надзорном ведомстве.
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Там уточнили, что, как удалось предварительно установить, на балконе пятиэтажного жилого дома на улице Донской, 13, находились три человека. Двое погибли на месте, третьего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что для обеспечения безопасности спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками муниципальной службы спасения демонтировали свисающие конструкции балкона.
«Угрозы разрушения конструкций дома нет, необходимость в эвакуации жильцов отсутствует», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что обрушение балкона в центре Сочи произошло вечером в воскресенье, 6 ноября. При этом дом не является аварийным, это общежитие 1958 года постройки.
Сочи
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