Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 09:51 Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех Прокуратура Кубани сообщила о гибели третьего пострадавшего при обрушении балкона в Сочи Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Третий пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома в центре Сочи умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома мужчина умер в больнице», — отметили в надзорном ведомстве.

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Там уточнили, что, как удалось предварительно установить, на балконе пятиэтажного жилого дома на улице Донской, 13, находились три человека. Двое погибли на месте, третьего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что для обеспечения безопасности спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками муниципальной службы спасения демонтировали свисающие конструкции балкона.

«Угрозы разрушения конструкций дома нет, необходимость в эвакуации жильцов отсутствует», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обрушение балкона в центре Сочи произошло вечером в воскресенье, 6 ноября. При этом дом не является аварийным, это общежитие 1958 года постройки.