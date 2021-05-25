Число погибших при извержении вулкана в Конго выросло до 32

Число погибших при извержении горы Ньирагонго в Демократической республике Конго увеличилось до 32, сообщил ОТР.

Представители местной власти сообщили, что некоторые люди сгорели в своих домах, когда до них дошла лава. Отмечается, что эта вулканическая масса растекается очень быстро из-за необычного химического состава.

Журналисты уточнили, что сейчас Ньирагонго успокоился. Граждане из города Гома, который находится в 20 километрах от горы, возвращаются в свои жилища. В день пробуждения вулкана, 22 мая, это место покинули более пяти тысяч человек.