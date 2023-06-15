Происшествия 15 июня 2023, 10:13 Число погибших после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 18 Врио главы Херсовщины Сальдо: до 18 возросло число погибших после ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Жертвами наводнения, произошедшего из-за катастрофы на Каховской ГЭС, уже стали 18 человек. Об этом врио главы Херсонской области Евгений Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — написал он.

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По его словам, за последние сутки из зоны подтопления спасли 277 человек, а с начала операции — свыше 7,5 тысячи, в том числе 146 маломобильных граждан и 461 ребенка. Сейчас в пунктах временного размещения в Железном порту, Чаплинке и Скадовске находятся 1764 эвакуированных.

Госпитализация понадобилась 93 местным жителям. Врио главы региона уточнил, что врачи вакцинировали 627 человек, которых эвакуировали с затопленных территорий. Уровень воды продолжает падать: в Голой Пристани он составил 0,25 метра, в Алешках — 0,1 метра.

Ранее Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Замеры можно будет провести, как только выровняется уровень воды.