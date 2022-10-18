Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 | 360°

Важное 18 октября 2022, 15:31 Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 Власти Ейского района: число жертв крушения Су-34 и возгорания дома увеличилось до 14 МЧС России

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Число погибших в результате катастрофы в Ейске увеличилось до 14. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей ГО и ЧС края.

«Действительно, уже 14 погибших», — сказала собеседница издания.

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Утром 18 октября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал о 13 погибших. Среди них — 10 взрослых и 3 ребенка. Информации о новой жертве катастрофы пока нет в публичном доступе. Также в 6 утра по московскому времени Кузнецов сообщал о 19 пострадавших.

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В Telegrаm-канале МЧС России сообщили, что для устранения последствий катастрофы привлекли 420 человек и более 100 единиц техники. Представители ведомства сказали, что в данный момент спасатели задействованы в разборе пострадавших конструкций и других аварийно-восстановительных работах.

Кроме того, для изучения несущих конструкций обгоревшей девятиэтажки прислали мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Его доставили из Ростова-на-Дону.