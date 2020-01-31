Число погибших от взрыва на заводе «МРК» в Мценске возросло. Первые фото
В результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске Орловской области погибли пять человек. Об этом рассказал советник орловского губернатора по СМИ Сергей Лежнев, сообщил «Интерфакс».
«На данный момент пять человек погибли в результате взрыва. Трое пострадали», — подтвердил Лежнев.
В больнице умерла женщина, которую ранее извлекли из-под завалов. Больше людей под завалами нет. Трое пострадавших при взрыве остаются в районной больнице в Мценске. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. После того, как пострадавших тщательно осмотрят, медики примут решение — оставить их в Мценске или перевести в областную больницу в Орел.
«Состояние пострадавших удовлетворительное», — добавил Лежнев.
Сообщение о возгорании на заводе «МРК» по улице Автомагистраль в Мценске Орловской области поступило к МЧС в 10:00. На место происшествия были отправлены пожарные расчеты. Как рассказали в МЧС, газовоздушная смесь взорвалась в строящемся здании нового одноэтажного цеха.