Число погибших от взрыва на заводе «МРК» в Мценске возросло. Первые фото

Число погибших в результате взрыва на заводе «МРК» в Мценске возросло. Умер один из госпитализированных сотрудников предприятия. МЧС опубликовало фото с места взрыва.

Фото: МЧС

В результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске Орловской области погибли пять человек. Об этом рассказал советник орловского губернатора по СМИ Сергей Лежнев, сообщил «Интерфакс».

«На данный момент пять человек погибли в результате взрыва. Трое пострадали», — подтвердил Лежнев.

В больнице умерла женщина, которую ранее извлекли из-под завалов. Больше людей под завалами нет. Трое пострадавших при взрыве остаются в районной больнице в Мценске. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. После того, как пострадавших тщательно осмотрят, медики примут решение — оставить их в Мценске или перевести в областную больницу в Орел.

«Состояние пострадавших удовлетворительное», — добавил Лежнев.

Сообщение о возгорании на заводе «МРК» по улице Автомагистраль в Мценске Орловской области поступило к МЧС в 10:00. На место происшествия были отправлены пожарные расчеты. Как рассказали в МЧС, газовоздушная смесь взорвалась в строящемся здании нового одноэтажного цеха.