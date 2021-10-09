Число погибших от паленой водки в Оренбуржье достигло 29

Число погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 29 человек. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Жертвами отравления фальсификатом в Оренбургской области стали 29 человек, проживающие в четырех территориальных образованиях.

Задержаны девять подозреваемых, из них четверо уже арестованы. Под стражу заключили и предполагаемого организатора производства. Им оказался 29-летний житель Орска.

По факту отравлений контрафактной водкой в Оренбургской области завели несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Массовые отравления паленой водкой произошли в Оренбуржье в ночь на 7 октября. Число пострадавших росло с каждым днем, а с ним и количество летальных исходов. В региональном Минздраве сообщали, что у всех пострадавших в организме обнаружен метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную в несколько раз. Метанол также обнаружили в спиртном, изъятом с мест происшествия.

Ранее «360» рассказал, как отличить суррогатный алкоголь от оригинального.