Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 24

В Оренбургской области число погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем достигло 24 человек. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил Пятый канал.

Накануне вечером сообщалось о 21 погибшем и 25 пострадавших.

Массовое отравление алкоголем произошло в Оренбургской области в ночь на 7 октября. Количество жертв продолжает расти с каждым днем. Анализы показали наличие метанола в организме погибших и пострадавших, в некоторых случаях его концентрация в несколько раз превышала смертельную дозу. Паленую водку продавали в пластиковых и стеклянных бутылках с разными этикетками.

Следственный комитет завел уже шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

Задержаны шесть подозреваемых, в том числе 29-летний житель Орска, который, предположительно, организовал производство поддельной водки. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех фигурантов дела под стражу.