30 декабря 2019, 09:25
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 47 человек
Вечером 24 декабря тайфун «Урсула» обрушился на Филиппины. Он затронул провинции Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон. Из-за стихии погибли 47 человек. Об этом сообщил портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
По информации газеты «Известия», 140 человек травмированы из-за сильных дождей и штормового ветра. Еще девять пропали без вести.
В субботу 28 декабря утром тайфун стал слабее. Теперь он считается тропическим штормом.
Стихия повредила порядка двух тысяч домов. Жители 150 городов лишились электричества. Около 44 тысяч человек эвакуировали.
Ранее в результате тайфуна «Тисой» на Филиппинах скочались мининум девять человек.