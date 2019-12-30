Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 47 человек

По информации газеты «Известия», 140 человек травмированы из-за сильных дождей и штормового ветра. Еще девять пропали без вести.

В субботу 28 декабря утром тайфун стал слабее. Теперь он считается тропическим штормом.

Стихия повредила порядка двух тысяч домов. Жители 150 городов лишились электричества. Около 44 тысяч человек эвакуировали.

Ранее в результате тайфуна «Тисой» на Филиппинах скочались мининум девять человек.