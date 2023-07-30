Происшествия 30 июля 2023, 12:35 Число погибших из-за сильного урагана в Марий Эл выросло до восьми Мэр Маслов: число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми Pxhere

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В Марий Эл из-за урагана, прошедшего 29 июля, погибли восемь человек. Десять госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале.

«Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших», — написал Маслов.

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Он добавил, что специалисты ликвидируют последствия непогоды. Всю дополнительную информацию он сообщит позже.

Ураган обрушил деревья на отдыхающих в палатках около озер Яльчик и Таир в Марий-Эл. Изначально поступала информация, что стихия унесла жизни семерых, среди них были дети.

Ранее сообщалось, что всего девять человек погибли и почти 70 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Стихия накрыла сразу несколько регионов России: Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, республику Марий Эл.

Везде бушевал сильный ветер, местами шел ливень и град. Под натиском стихии падали деревья и даже некоторые постройки, ураган повредил линии электропередач. Людям советовали не выходить из домов без необходимости.