Происшествия 18 мая 2023, 19:47 Число погибших из-за наводнения и оползней на севере Италии достигло 14 Repubblica: в Италии из-за наводнения и оползней погибли 14 человек Pxhere

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Из-за наводнения и оползней, вызванных интенсивными дождями на севере Италии, погибли 14 человек. Об этом сообщила газета La Repubblica.

«Еще пять человек погибли в районе Равенны, в том числе муж и жена, которые были найдены в своей квартире в Русси. Сын искал их со вчерашнего дня», — написало издание.

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Набережная Сантерно обрушилась, как и другие каналы. Это привело к затоплениям в Червии, Луго и Сант-Агата-суль-Сантерно: дома разрушены или повреждены, автомобили унесло водой.

Министр охраны окружающей среды республики Жилберто Пичетто Фратин обьявил, что в пострадавших районах ведут чрезвычайное положение. Ущерб от ненастья уже составил несколько миллиардов евро.

«На реконструкцию потребуются миллиарды, нужны силы в борьбе с гидрогеологической катастрофой», — сказала в интервью Repubblica итальянский политик Элли Шлейн.

На севере Италии продолжает действовать последний (красный) уровень погодной опасности.