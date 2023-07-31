Происшествия 31 июля 2023, 12:39 Число погибших из-за крушения Ми-8 на Алтае выросло до пяти ТАСС: число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае достигло пяти Пресс-служба МЧС

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Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае возросло до пяти. Данные опубликовал ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации ведомства, скончалась одна из женщин, которую доставили в барнаульскую больницу после ЧП.

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Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии с термическим поражением до 95%, уточнили в Минздраве. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти, но жизнь женщины сохранить не удалось.

«Таким образом, число погибших в авиакатастрофе на Алтае увеличилось до пяти», — заключили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 27 июля. Воздушное судно загорелось при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Известно, что вертолет задел электрические провода.