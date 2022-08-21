Число погибших ДТП в Ульяновской области увеличилось до 11

Одиннадцать человек погибли при столкновении микроавтобуса и двух грузовых машин в Ульяновской области. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Погибших одиннадцать, трое госпитализированы в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.



«Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил о 15 погибших. По словам собеседника агентства, пять человек скончались в больнице.



Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в Николаевскую больницу доставили четырех пострадавших.

«Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава региона добавил, что троих готовят к переводу в областной травмоцентр в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что погибли девять человек. Авария произошла в Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5, между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes и два грузовика. Есть данные, что в салоне микроавтобуса находились граждане Казахстана.