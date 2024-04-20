Происшествия 20 апреля 2024, 10:28 Число подтопленных в России домов сократилось на 1060 ТАСС: в России остались подтопленными более 16 тысяч жилых домов Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Количество подтопленных из-за паводков жилых домов уменьшается второй день подряд. За последние сутки их число сократилось на 1060. Об этом сообщил ТАСС.

По информации оперативных служб, подтопленными остаются порядка 16 258 домов. Уменьшилось и число пострадавших приусадебных участков — на 1245, до 31 141.

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«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1060 по сравнению с утром пятницы», — указали в агентстве.

При этом уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься. За сутки он увеличился на 221 сантиметр и добрался до отметки в 850 сантиметров. Администрация района предупредила жителей, что из-за наводнения может затопить низководные мосты, садоводческие участки и сельскохозяйственные земли. Из-за паводков также появилась угроза перекрытия дорог.