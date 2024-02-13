Происшествия 13 февраля 2024, 11:18 Число отравившихся в бургерной в Приморье возросло до 60 человек «112»: в Приморье 60 человек отравились едой из бургерной Unsplash

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Причиной отравления посетителей бургерной в Дальнереченске стали наггетсы. Число пострадавших достигло уже 60 человек, сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, в кафе могли использовать продукты, качество которых не было подтверждено. Теперь заведение временно закрыли. По факту отравления людей возбудили дело.

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Собеседник «112» уточнил, что в наггетсах и соусах собственного производства заведения выявили сальмонеллу. При этом где именно брали продукты для их приготовления — неясно, так как в системе поставщиков не регистрировали.

Помимо этого, в заведении нашли и другие нарушения, в частности отсутствие маркировок и сертификатов соответствия.

Утром 13 февраля региональное управление Роспотребнадзора сообщало о 51 отравившемся. Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда в одном из местных кафе, указало ведомство.