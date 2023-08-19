Происшествия 19 августа 2023, 17:53 Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76 Роспотребнадзор: 76 человек отравились шаурмой во Владимире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76 — вечером в пятницу и в ночь на субботу к врачам обратились еще 20 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Трем пострадавшим меньше шести лет, шестерым — от семи до 14 лет, еще 10 отравившихся — подростки 15–17 лет. Старшему из тех, кто обратился за медпомощью, 59 лет. По предварительным данным, в биоматериале пациентов нашли Salmonella Enteritidis (вид бактерий из рода сальмонелл).

Реклама

Госпитализация потребовалась 34 людям, среди которых 11 детей. Остальные лечатся амбулаторно. Состояние всех обратившихся к медикам оценили как среднетяжелое.

Пострадавшие покупали шаурму в пяти торговых точках: на улицах Чайковского, Тракторной, Верхняя Дуброва, а также на проспекте Строителей и Октябрьском проспекте.

Больше всего отравившихся — 32 человека — пришлось на торговую точку на Чайковского, 27а. Специалисты отобрали и направили в лаборатории 27 проб готовых блюд, восемь проб воды и 200 «смывов с поверхностей».

В результате ко всем проверенным объектам применили «меру временного запрета» из-за нарушений санитарных норм. Помещения и оборудование для приготовления шаурмы опечатали.

Оказалось, на двух ИП не соблюдали требования к санобработке помещений, технологию приготовления блюд. На предприятиях отсутствовали товарно-сопроводительные документы на ингредиенты для шаурмы, сотрудники работали без медкнижек и санитарной одежды, их не осматривали на наличие инфекционных заболеваний. На отдельных проверенных точках не было центрального водоснабжения и водоотведения.

Протоколы об административных правонарушениях направили в районные суды, где рассмотрят вопрос о приостановлении работы предприятий.