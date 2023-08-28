Происшествия 28 августа 2023, 15:57 Число отравившихся шаурмой на севере Москвы возросло до 40 человек Следком: пищевое отравление шаурмой зафиксировали у более 40 человек в Москве Unsplash

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На севере Москвы закрыли бистро, в котором горожане отравились шаурмой. По данным Следственного комитета, количество пострадавших стремительно возросло до 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“)», — сказано в сообщении.

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По данным ведомства, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с пищевым отравлением обратились более 40 человек. Все они поступили с жалобами после перекусов в бистро на севере Москвы.

В течение последних месяцев жители столицы неоднократно сообщали о плохом качестве продуктов питания в этом заведении. Один из них даже рассказал, что нашел в шаурме крысиный хвост. Изначально общее количество пострадавших насчитывало 32 человека.

Следователи осмотрели точку и изъяли всю продукцию. В отношении владельцев возбудили уголовное дело. Позже Савеловский суд арестовал двоих фигурантов по этому делу. На днях задержали еще троих человек.