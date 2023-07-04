04 июля 2023, 09:48
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11
Число отравившихся после употребления мяса медведя в Забайкальском крае выросло до 11
Число отравившихся диким медвежьим мясом в селе Куанда Каларского округа Забайкальского края увеличилось до 11. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.
«За врачебной помощью обратились 11 человек, среди них двое несовершеннолетних. Трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести, в том числе несовершеннолетний. Восемь человек — в удовлетворительном», — говорится в сообщении.
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Медики начали консультации по телемедицинской системе с представителями клинической инфекционной больницы по Забайкальскому краю.
Региональная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Надзорное ведомство оценит исполнение ветеринарного законодательства и проконтролирует соблюдение прав на получение медицинской помощи.
Изначально сообщалось об отравлении девяти человек. В ходе анамнеза врачи установили, что все они ели медвежатину.
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