Происшествия 10 сентября 2023, 13:39 Число отравившихся готовой едой в Петербурге выросло в пять раз Роспотребнадзор: 171 петербуржец отравился готовой едой с доставкой Unsplash

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В Петербурге зарегистрировали уже 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ) после покупки готовой еды с доставкой на дом через сервис «Самокат». Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора. Два дня назад сообщалось о 34 случаях ОКИ.

Среди тех, у кого обнаружили инфекцию, — двое детей. Исследование выявило у восьми заболевших сальмонеллу. Ее также нашли в продукции АО «Грин Бокс».

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На стационарном лечении остаются 99 человек и оба ребенка. Специалисты продолжают изучать пробы сырья и готовой продукции, обследовать персонал. В производственных цехах компании обнаружили грубые нарушения санитарных норм, технологии приготовления и условий хранения блюд.

В отношении «Грин Бокс» составили протокол о временном запрете деятельности. Кроме того, ООО «Умный Ретейл» доложило о том, что потенциально опасную продукцию сняли с продажи.