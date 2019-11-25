Число отравившихся газом в школе в Нижегородской области увеличилось до 44 человек

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области Подробнее

Ранее в экстренных службах региона сообщили, что газом отравились 32 человека — 29 детей и трое взрослых. Глава администрации Вадского района Иван Ураев рассказал, что здоровью пострадавших от выброса газа детей ничего не угрожает.

Всех их уже осмотрели медики. Состояние 10 школьников оценивается как средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, дети отравились из-за выброса с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Директор учебного заведения проводит сейчас оперативное совещание по поводу чрезвычайного происшествия.