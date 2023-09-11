Происшествия 11 сентября 2023, 22:54 Число отравившихся едой «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек Суд зарегистрировал дело «Грин Бокс» после массового отравления в Петербурге Pxhere

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Число отравившихся готовыми блюдами компании «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге увеличилось до 248 человек. Приморский районный суд города зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении производителя готовой еды, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщила в своем Telegram-канале, что на 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции.

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В городских медучреждениях остаются 129 человек, в числе которых двое детей, уточнили «Известия». У 28 заболевших врачи обнаружили бактерии сальмонеллы.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении АО «Грин Бокс» после массового отравления.

Компании вменяются нарушения в уборке помещений, указал RT. Кроме того, в местах хранения продуктов обнаружены мухи и тараканы, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки.

Как указали в объединенной пресс-службе городских судов, продукция доставлялась в грязной таре, а некоторые сотрудники допускались до работы без медкнижек.