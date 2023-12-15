Происшествия 15 декабря 2023, 09:03 Число оставшихся без энергоснабжения из-за непогоды россиян достигло 228 тысяч Минэнерго: без энергоснабжения остались 228 тысяч потребителей РИА «Новости»

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Погода в ряде регионов России ухудшилась, выросло число аварий в системе энергоснабжения. К утру 15 декабря число оставшихся без света потребителей достигло 228 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго РФ, написало РИА «Новости».

В Ростовской области без электроэнергии остались 78,5 тысячи человек, в Донецкой Народной Республике — 103,3 тысячи, в Луганской Народной Республике — 43,2 тысячи, в Псковской области — 3,5 тысячи.

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«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», — передали в министерстве.

Сбои в системе энергоснабжения из-за сильных снегопадов, метелей и ледяных дождей в России наблюдаются несколько дней подряд. Ранее непогода оставила без света свыше 400 тысяч человек в пяти регионах страны. Накануне энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Дагестане.